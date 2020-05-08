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Форвард Динамо Соль: В Испании ситуация с коронавирусом хуже, чем в Украине

Форвард Динамо Соль: В Испании ситуация с коронавирусом хуже, чем в Украине
18:24 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Фран Соль пересиживает карантин в Киеве.

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль рассказал, как проводит время и чем занимается на карантине.

- Как проводишь время на карантине?

- Провожу время с семьей, читаю книги, играю на гитаре, иногда готовлю испанскую еду. Люблю готовить паэлью.

- Из чего состоят твои тренировки на карантине?

- Бегаю, выполняю силовые и кардиоупражнения, приседания. Дома маленький зал и это очень помогает. Предпочитаю интервальные тренировки. Они повышают мою силу.

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- А какая ситуация сейчас в Испании?

- Там плохая ситуация, не так, как здесь. Среди моих знакомых 10 человек или даже больше заболели коронавирусом. Но испанцы дисциплинированные и постепенно улучшается ситуация в стране. Надеемся, что все будет хорошо и поедем в Марбелью на тренировочные сборы.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Фран Соль.
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