Мальдини: Футболисты в Италии должны выйти на поле, иначе это будет катастрофа

Новости спорта:Экс-игрок Милана считает, что Франция зря досрочно завершила чемпионат.

Технический директор Милана Паоло Мальдини высказался о возобновлении чемпионата в Италии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Экс-футболист уверен, что нужно попытаться вернуть матчи и отметил, что Франция совершила ошибку, завершив чемпионат досрочно.

"Итальянские футболисты должны попытаться выйти на поле, а иначе это будет катастрофа для всех. Прежде всего с экономической точки зрения. Мы должны попытаться. Франция, на мой взгляд, совершила ошибку. Но мы примем любой вердикт правительства", - цитирует бывшего игрока France Football.

Отметим, что и сам Мальдини вместе со своим сыном переболели коронавирусом, но уже выздоровели.