Шевченко назвал самую важную команду в своей карьере

Новости спорта:Шева рассказал о вызовах после ухода из Милана.

Легенда "Милана", украинец Андрей Шевченко вспомнил свой переход в "Челси", где форвард провел не самый лучший период своей карьеры.

"Не смотрю на то, что я сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются назад, а смотрят только вперед.

Это было трудно, но стало опытом для меня и помогло найти себя. Не всегда все происходит хорошо, но я вышел из этой ситуации сильнее. Я искал перемен в жизни. "Милан" навсегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Мои лучшие годы прошли там.

Позже у меня появился повод вернуться в "Динамо". Я хотел играть.

Затем я рискнул и в 36 лет сыграл на Евро-2012, там было очень много давления. Но я сделал правильный выбор, у меня прекрасные впечатления. Я закончил свою карьеру на высоком уровне", – цитирует Шевченко Calciomercato.