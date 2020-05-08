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Бетао: Сейчас у Динамо тяжелый момент

Бетао: Сейчас у Динамо тяжелый момент
19:01 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Экс-защитник Динамо Бетао поделился мнением о результатах киевского клуба.

Экс-защитник "Динамо" Бетао поделился мнением о результатах киевского клуба. 

"Слежу за новостями и трансферами в Instagram. Думаю, сейчас у "Динамо" тяжелый момент. Я давно не видел такой ситуации с результатами киевлян, как сейчас.

Считаю, что наша команда, которая играла в 2008-2010 годах, была очень хорошей – и по подбору футболистов, и по результатам. Сейчас же я вижу непонятные для себя результаты. "Динамо" может потерять очки с маленькими клубами, как в последнем перед перерывом матче с "Десной".

Простите, я никогда раньше не слышал о такой команде. Как "Динамо" может сыграть с ней 1:1?

Не могу судить, хороший состав в "Динамо" сейчас или нет, потому что из-за большой разницы во времени не выходит смотреть матчи. Но могу сказать, что футболисты должны играть сердцем.

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В "Динамо" нужно играть до конца, до последнего момента, до последней капли крови. В мое время, когда играли Диакате, Юссуф, Вукоевич, Эль Каддури, мы были собаками на поле, боролись за имя клуба. Вот это – "Динамо", – сказал Бетао. 

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ФК Динамо (Киев), Бетао, Футбол, Новости футбола.
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