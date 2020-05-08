АПЛ заверила клубы в необходимости доиграть сезон на нейтральных полях

Новости спорта:Досрочное завершение сезона приведет к более серьезным финансовым последствиям, чем вылет в Чемпионшип.

Английская Премьер-лига предупредила клубы о необходимости поддержать решение доиграть сезон 2019/20 на нейтральных полях.

Руководство лиги отмечает, что досрочное завершение сезона приведет к более серьезным финансовым последствиям, чем вылет в Чемпионшип.

Sky Sports передает, что как минимум 14 клубов поддерживают идею доигровки матчей чемпионата на нейтральных стадионах. Сомневаются в этой инициативе Брайтон, Вест Хэм, Уотфорд, Борнмут, Астон Вилла и Норвич. При этом все клубы намерены доиграть сезон до конца.

Заседание клубов Премьер-лиги запланировано на понедельник, 11 мая.

До конца нынешнего сезона в АПЛ осталось сыграть 9 туров. Чемпионат хотят возобновить 8 июня.