Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Бывший тренер Мухаммеда Али умер от коронавируса
Бывший тренер Мухаммеда Али умер от коронавируса
Промоутер Усика жестко отреагировал на предложение Кремлева по Усику и Ломаченко
Промоутер Усика жестко отреагировал на предложение Кремлева по Усику и Ломаченко
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Легенда аргентинского футбола умер после совершенного на него нападения
Легенда аргентинского футбола умер после совершенного на него нападения

АПЛ заверила клубы в необходимости доиграть сезон на нейтральных полях

АПЛ заверила клубы в необходимости доиграть сезон на нейтральных полях
19:29 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Досрочное завершение сезона приведет к более серьезным финансовым последствиям, чем вылет в Чемпионшип.

Английская Премьер-лига предупредила клубы о необходимости поддержать решение доиграть сезон 2019/20 на нейтральных полях.

Руководство лиги отмечает, что досрочное завершение сезона приведет к более серьезным финансовым последствиям, чем вылет в Чемпионшип.

Sky Sports передает, что как минимум 14 клубов поддерживают идею доигровки матчей чемпионата на нейтральных стадионах. Сомневаются в этой инициативе Брайтон, Вест Хэм, Уотфорд, Борнмут, Астон Вилла и Норвич. При этом все клубы намерены доиграть сезон до конца.

Заседание клубов Премьер-лиги запланировано на понедельник, 11 мая.

"Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео

До конца нынешнего сезона в АПЛ осталось сыграть 9 туров. Чемпионат хотят возобновить 8 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
02 В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
03 Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
04 Макгрегор согласился на бой с легендарным боксером
05 Фран Соль назвал лучшего футболиста Динамо в истории
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь