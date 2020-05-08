Суарес провел первую тренировку после тяжелой травмы

Новости спорта:Уругваец Луис Суарес перенес операцию в начале января.

Нападающий Барселоны Луис Суарес провел первую тренировку после операции на колене.

Сегодня каталонцы возобновили тренировочный процесс после двухмесячного карантина. В числе прочих занимался и уругваец.

Суарес травмировал колено в начале января, после чего был прооперирован. В нынешнем сезоне Луис забил 14 голов и отдал 11 результативных передач в 23 матчах за Барселону.

По информации главного тренера Леганеса Хавьера Агирре, чемпионат Испании возобновится 20 июня. Барселона ушла на вынужденный перерыв в качестве лидера Примеры.