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В Милане подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом

В Милане подтвердили несколько случаев заражения коронавирусом
08:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тренировочная база клуба открыта, игроки проводят тренировки.

Президент Милана Паоло Скарони подтвердил, что среди игроков выявили несколько случаев заражения коронавирусом.

Скарони отметил, что футболисты находятся на стадии выздоровления и соблюдают карантин. При этом остальные уже возобновили тренировки на базе клуба.

"У нас есть несколько зараженных игроков. Несмотря на это, База клуба открыта. Мы уже начали тренироваться, сохраняя дистанцию. А игроки находятся на стадии выздоровления.

Нужно привыкнуть жить с вирусом, и это также относится к футболу. Мы не можем стоять на месте и просто ждать, пока уровень заражения не станет равным нулю. В конце концов, мы можем принять немецкую формулу, по которой больные помещаются на карантин, в то время как другие продолжают играть", - цитирует Скарони Football Italia со ссылкой на WarRoom.

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Ранее сообщалось, что все тесты игроков Интера показали отрицательный результат, поэтому клуб готовиться возобновить тренировки.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, 20.
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