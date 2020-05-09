Арда Туран рассказал шокирующие подробности перехода в Барселону

Новости спорта:Футболист поделился неожиданным фактом о переходе.

Полузащитник Барселоны Арда Туран в интервью Marca признался, что до последнего думал, что переходит в мюнхенскую Баварию а не в каталонский клуб.

"Мой агент не сказал мне о том, что я перехожу в Барселону. Он предупредил, что это я узнаю через 15 дней после трансфера.

Я думал, что я перехожу в мюнхенскую Баварию. Однако из его сумки выпал документ, на котором был логотип Барселоны. Я не мог поверить.

К сожалению в Барсе Вальверде не уделял мне много времени и не давал шанса. А я ведь был из тех, кто больше всех помогал Месси и Суаресу", - сказал Туран.

Напомним, Туран перебрался в Барселону из мадридского Атлетико летом 2015 года за 34 миллиона евро. Сезон 2018/19 он провел в аренде в Истанбуле.