Со следующей недели игроков АПЛ будут тестировать на коронавирус

Новости спорта:Результаты будут в течение суток после сдачи тестов.

В клубах Премьер-лиги начнут тестирование игроков с четверга, 14 мая. Результаты тестов смогут быть получены в течение всего 24 часов.

Ранее Премьер-лига подписала контракт на 4 миллиона фунтов с компанией Prenetics из Гонконга, которая предоставит клубам тесты.

Сообщалось, что клубам АПЛ предложат тестировать своих игроков дважды в неделю. При этом еще в конце апреля часть футболистов Премьер-лиги была не готова возвращаться на поле в условиях пандемии COVID-19.

Последний матч АПЛ был сыгран 9 марта. С 25-очковым отрывом таблицу возглавляет Ливерпуль.