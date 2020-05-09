В Корее заменили традиционные рукопожатия футболистов (Видео)

Новости спорта:В субботу, 9 мая, возобновились матчи второго по силе дивизиона первенства Южной Кореи.

"Сувон Сити" на своем поле уступил "Тэчжон Ситизен" (1:2). Игра прошла без зрителей.

В сети появилось видео, как футболисты поприветствовали друг друга перед началом игры. Вместо традиционных рукопожатий они поклонились друг другу и похлопали друг другу, стараясь сохранять дистанцию.

Накануне матчем "Чонбук Хендай Моторс" – "Сувон Самсунг Блювингс" (1:0) также была возобновлена и высшая лига корейского чемпионата.

Турнир перезапустили спустя два месяца после паузы, связанной с пандемией коронавируса.