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В Корее заменили традиционные рукопожатия футболистов (Видео)

В Корее заменили традиционные рукопожатия футболистов (Видео)
13:02 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В субботу, 9 мая, возобновились матчи второго по силе дивизиона первенства Южной Кореи.

"Сувон Сити" на своем поле уступил "Тэчжон Ситизен" (1:2). Игра прошла без зрителей.

В сети появилось видео, как футболисты поприветствовали друг друга перед началом игры. Вместо традиционных рукопожатий они поклонились друг другу и похлопали друг другу, стараясь сохранять дистанцию.

Накануне матчем "Чонбук Хендай Моторс" – "Сувон Самсунг Блювингс" (1:0) также была возобновлена и высшая лига корейского чемпионата.

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Турнир перезапустили спустя два месяца после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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Южная Корея, Футбол, Видео, Новости футбола, Коронавирус.
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