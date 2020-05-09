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Еще один клуб выступил против проведения матчей АПЛ на нейтральных полях

Еще один клуб выступил против проведения матчей АПЛ на нейтральных полях
14:36 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Ту же позицию занимают Брайтон и Астон Вилла.

Уотфорд выступает против проведения оставшихся матчей сезона в Премьер-лиге на нейтральных стадионах, о чем заявил глава правления клуба Скотт Даксбери.

По его словам, такое решение Премьер-лиги прямо влияет на спортивную целостность соревнований.

"Конечно, я понимаю, что мы не можем пустить фанатов на стадион. Об этом не может быть и речи в нынешних условиях. Но нам сказали, что мы не можем принимать матчи у себя на хорошо знакомом Викаридж Роуд и [теряем] преимущество, которое это нам дает", — заявил функционер.

"Жизни футболистов перевернулись с ног на голову, как и у остального мира, и теперь от них ожидают играть так, словно ничего не произошло, хотя остальное общество живет с ограничениями, которые невозможно воплотить на футбольном поле".

"Наш медицинский персонал работает в условиях, которые не испытывал ни один врач или физиотерапевт, на основе рекомендаций, которые базируются на предположении, а не на научных фактах. И со всеми этими компромисами и риском для здоровья нас просят завершить чемпионат, который не имеет ничего общего с тем, который мы начали, который может прекратить время Уотфорда в АПЛ".

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"Честно ли это? Есть ли у этого какая-то спортивная целостность? Конечно, нет".

Ранее против идеи проводить матчи на нейтральных полях высказались Брайтон и Астон Вилла.

На вынужденную паузу в Премьер-лиге Уотфорд ушел на 17-й позиции в турнирной таблице.

АПЛ приступит к тестированию футболистов на коронавирус на следующей неделе. Результаты тестов будут получены в течение 24 часов.

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Футбол, АПЛ, ФК Уотфорд, Новости футбола.
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