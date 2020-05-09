Ребров может стать главным тренером "Фенербахче"

Новости спорта:"Фенербахче" планирует пригласить Реброва, но предложение клуб еще не делал.

Украинский тренер отвечает требованиям популярного клуба из Стамбула.

Украинский специалист Сергей Ребров наиболее подходит под условия для нового главного тренера турецкого "Фенербахче", сообщает Fotospor.

Среди условий: зарплата около 1 млн евро; готов работать с маленьким трансферным бюджетом; даст шанс молодым футболистам; обещание выиграть чемпионат.

Среди кандидатов - Сергей Ребров, Ненад Бьелица и Мануэль Пеллегрини.

Издание Fotospor считает, что Ребров наиболее подходит под требования клуба. Сообщается, что 45-летний украинец, который возглавляет венгерский "Ференцварош", не получал предложения от турецкого клуба.

По информации Тransfermarkt, контракт Реброва с "Ференцварошом" рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, "Фенербахче" пошел на карантин на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции.