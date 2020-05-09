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Лунин рад вновь приступить к тренировкам

Лунин рад вновь приступить к тренировкам
23:41 Сб, 9 Май 2020 Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский вратарь с радостью вернулся к любимому делу.

Испанский Овьедо, где выступает украинский голкипер Андрей Лунин, начал подготовку к возобновлению сезона.

Утром, 9 мая, команда провела первую тренировку на поле клубной базы. Отмечается, что игроки смогут индивидуально заниматься на базе клуба. Они прошли необходимые тесты, кроме того были проведены меры дезинфекции на самой базе.

Лунин с радостью воспринял возможность снова возобновить тренировочный процесс.

"Рад вернуться к любимому делу!", - подписал он фото с тренировки на своей странице в Instagram.

Команда Лунина сегодня возвращается к тренировкам

Ранее сообщалось, что Лунин станет вторым вратарем Реала из-за коронавируса.

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Футбол, Голкипер, Андрей Лунин, Овьедо.
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