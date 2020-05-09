Лунин рад вновь приступить к тренировкам

Новости спорта:Украинский вратарь с радостью вернулся к любимому делу.

Испанский Овьедо, где выступает украинский голкипер Андрей Лунин, начал подготовку к возобновлению сезона.

Утром, 9 мая, команда провела первую тренировку на поле клубной базы. Отмечается, что игроки смогут индивидуально заниматься на базе клуба. Они прошли необходимые тесты, кроме того были проведены меры дезинфекции на самой базе.

Лунин с радостью воспринял возможность снова возобновить тренировочный процесс.

"Рад вернуться к любимому делу!", - подписал он фото с тренировки на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Лунин станет вторым вратарем Реала из-за коронавируса.