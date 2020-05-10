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Капитан сборной Франции приобрел элитного пса-охранника за £15 тысяч

Капитан сборной Франции приобрел элитного пса-охранника за £15 тысяч
10:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Уго Льорис не жалеет денег на охрану дома и семьи.

Голкипер Тоттенхэма и сборной Франции Уго Льорис обзавелся личным охранником в виде пса. Чемпион мира приобрел "защитника" за 15 тысяч фунтов.

Как сообщает The Sun, Льорис обратился в компанию Elite Protection Dogs, которая занимается продажей немецких и бельгийских овчарок в целях охраны. Все собаки "происходят из военной и полицейской среды".

"Собаки призваны защищать вас от любой возможной опасности или угрозы, их обучают посредством интенсивных тренировок", - гласит заявление на официальном сайте организации.

Фирма занимается тренировками двух типов собак - сторожевых и "личных защитников".

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"Сторожевые псы, как правило, очень независимы и не нуждаются в общении, поскольку их обучают охранять территорию. Их учат отказываться от еды, которую предлагают незнакомцы, и реагировать на злоумышленников. Цены на таких собак начинаются с 10 000 фунтов. "Личные охранники" - это домашний питомец, который является вашим защитником. Они жаждут семейной связи, любви и очень дружелюбны к детям. Цены начинаются с 15 000 фунтов стерлингов".

Отец троих детей Уго Льорис стал далеко не первым клиентом фирмы, среди игроков АПЛ. Ранее к их услугам прибегали Поль Погба, Рахим Стерлинг и Джейми Варди, которые подыскивают сторожевую собаку.

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Сборная Франции, Уго Льорис, Футбол, Новости футбола.
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