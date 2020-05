Капитан сборной Франции приобрел элитного пса-охранника за £15 тысяч

Голкипер Тоттенхэма и сборной Франции Уго Льорис обзавелся личным охранником в виде пса. Чемпион мира приобрел "защитника" за 15 тысяч фунтов.

Как сообщает The Sun, Льорис обратился в компанию Elite Protection Dogs, которая занимается продажей немецких и бельгийских овчарок в целях охраны. Все собаки "происходят из военной и полицейской среды".

"Собаки призваны защищать вас от любой возможной опасности или угрозы, их обучают посредством интенсивных тренировок", - гласит заявление на официальном сайте организации.

Фирма занимается тренировками двух типов собак - сторожевых и "личных защитников".

