Ньюкасл может приобрести вратаря за €60 млн

Новости спорта:Вратарь сборной Греции Одиссеас Влаходимос может продолжить карьеру в АПЛ.

Греческий вратарь Бенфики Одиссеас Влаходимос заинтересовал будущих арабских владельцев Ньюкасла.

Покупателей клуба, которые дадут Ньюкаслу новые финансовые возможности, не смущает сумма отступных за Влаходимоса в размере 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне грек провел за лиссабонцев 35 матчей во всех турнирах, пропустив 33 гола и сыграв 16 матчей «на ноль». Его контракт с Бенфикой рассчитан до 2024 года, ранее он выступал за Штутгарт и Панатинаикос.

Ранее сообщалось, что будущие владельцы Ньюкасла интересуются форвардом Реала Йовичем, полузащитником Аякса ван де Бееком, форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани, хавбеком Бетиса Набилем Фекиром, нападающим Наполи Дрисом Мертенсом, вингером Челси Виллианом и полузащитником Шахтера Тете.

Ньюкасл находится на 13-м месте турнирной таблицы АПЛ. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.