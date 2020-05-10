Ньюкасл может приобрести вратаря за €60 млн

Греческий вратарь Бенфики Одиссеас Влаходимос заинтересовал будущих арабских владельцев Ньюкасла.
Покупателей клуба, которые дадут Ньюкаслу новые финансовые возможности, не смущает сумма отступных за Влаходимоса в размере 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне грек провел за лиссабонцев 35 матчей во всех турнирах, пропустив 33 гола и сыграв 16 матчей «на ноль». Его контракт с Бенфикой рассчитан до 2024 года, ранее он выступал за Штутгарт и Панатинаикос.
Ранее сообщалось, что будущие владельцы Ньюкасла интересуются форвардом Реала Йовичем, полузащитником Аякса ван де Бееком, форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани, хавбеком Бетиса Набилем Фекиром, нападающим Наполи Дрисом Мертенсом, вингером Челси Виллианом и полузащитником Шахтера Тете.
Ньюкасл находится на 13-м месте турнирной таблицы АПЛ. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.