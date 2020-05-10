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Ньюкасл может приобрести вратаря за €60 млн

Ньюкасл может приобрести вратаря за €60 млн
10:37 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Вратарь сборной Греции Одиссеас Влаходимос может продолжить карьеру в АПЛ.

Греческий вратарь Бенфики Одиссеас Влаходимос заинтересовал будущих арабских владельцев Ньюкасла.

Покупателей клуба, которые дадут Ньюкаслу новые финансовые возможности, не смущает сумма отступных за Влаходимоса в размере 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне грек провел за лиссабонцев 35 матчей во всех турнирах, пропустив 33 гола и сыграв 16 матчей «на ноль». Его контракт с Бенфикой рассчитан до 2024 года, ранее он выступал за Штутгарт и Панатинаикос.

Ньюкасл собирается пригласить именитого тренера

Ранее сообщалось, что будущие владельцы Ньюкасла интересуются форвардом Реала Йовичем, полузащитником Аякса ван де Бееком, форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани, хавбеком Бетиса Набилем Фекиром, нападающим Наполи Дрисом Мертенсом, вингером Челси Виллианом и полузащитником Шахтера Тете.

Ньюкасл находится на 13-м месте турнирной таблицы АПЛ. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Одиссеас Влаходимос.
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