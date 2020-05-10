Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Сехудо нокаутировал Круса. Видео боя
Сехудо нокаутировал Круса. Видео боя
Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)

Защитник Барселоны попал в сферу интересов Интера и Ромы

Защитник Барселоны попал в сферу интересов Интера и Ромы
11:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Французский защитник может стать частью сделки по Лаутаро.

Центральный защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за Шальке, предстоящим летом может перебраться в итальянскую Серию А. 

Как сообщает Mundo Deportivo, 20-летний француз попал в сферу интересов сразу двух клубов первенства Италии, среди которых Интер и Рома.

Шальке также претендует на Тодибо, с которым Барселона готова расстаться, но только за 25 миллионов евро.

Златан Ибрагимович завтра прилетит в Италию

Стоит отметить, что французский центрбек может стать частью сделки по Лаутаро Мартинесу. Барселона крайне заинтересована в аргентинце, тогда как Интер хочет получить за него трех игроков "сине-гранатовых", среди которых Жан-Клер Тодибо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Интер (Милан), ФК Шальке 04, Футбол, Новость футбола, Жан-Клер Тодибо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нганну забил Розенструйка: видео тяжелого нокаута (Видео)
02 Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
03 Президент Спортинга рад, что продал Фернандеша до приостановки сезона
04 Холифилд задумался о проведении благотворительного боя с Майком Тайсоном
05 Президент Лиона назвал дату матча против Ювентуса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь