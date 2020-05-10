Защитник Барселоны попал в сферу интересов Интера и Ромы

Новости спорта:Французский защитник может стать частью сделки по Лаутаро.

Центральный защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за Шальке, предстоящим летом может перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Mundo Deportivo, 20-летний француз попал в сферу интересов сразу двух клубов первенства Италии, среди которых Интер и Рома.

Шальке также претендует на Тодибо, с которым Барселона готова расстаться, но только за 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что французский центрбек может стать частью сделки по Лаутаро Мартинесу. Барселона крайне заинтересована в аргентинце, тогда как Интер хочет получить за него трех игроков "сине-гранатовых", среди которых Жан-Клер Тодибо.