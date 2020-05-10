Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Сехудо нокаутировал Круса. Видео боя
Сехудо нокаутировал Круса. Видео боя
Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)

Полузащитник МЮ Перейра: Мне очень нравятся Барселона, Реал и Бавария

Полузащитник МЮ Перейра: Мне очень нравятся Барселона, Реал и Бавария
11:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра рассказал о своих планах на будущее.

Андреас Перейра счастлив в Манчестер Юнайтед, но хотел бы попробовать свои силы в другом европейском топ-клубе.

"Прямо сейчас я сосредоточен на Манчестер Юнайтед и чувствую себя хорошо. В этом сезоне я впервые почувствовал себя в клубе новичком, поэтому я нацелен на то, чтобы укрепить свои позиции и играть хорошо.

На данный момент я очень счастлив, но, как игрок, хотел бы поиграть и за другой большой клуб. Мне очень нравятся Барселона, Реал и Бавария", — приводит слова Перейры Globo Esporte.

Златан Ибрагимович завтра прилетит в Италию

Напомним, что летом полузащитник продлил контракт с Манчестер Юнайтед до конца сезона-2022/23.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Андреас Перейра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нганну забил Розенструйка: видео тяжелого нокаута (Видео)
02 Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
03 Президент Спортинга рад, что продал Фернандеша до приостановки сезона
04 Холифилд задумался о проведении благотворительного боя с Майком Тайсоном
05 Президент Лиона назвал дату матча против Ювентуса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь