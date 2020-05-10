У трех футболистов Бетиса обнаружили коронавирус

Новости спорта:Всего среди игроков Ла Лиги зафиксировано 6 случаев заражения.

Сразу три представителя первой команды Бетиса сдали положительный результат тестирования на коронавирус во время проверки всех игроков команды. Их имена станут известны позже.

Тесты на вирус сдавали представители всех клубов Ла Лиги, прежде чем приступить к тренировкам. Заразился также полузащитник Гранады Янхель Эррера.

Таким образом, среди футболистов чемпионата Испании коронавирусом заразились уже шесть человек: ранее COVID-19 подтвердился у Ренана Лоди из Атлетико и Алекса Ремиро из Реал Сосьедада.

Ла Лига объявила о разрешении возобновить тренировки на этой неделе. Согласно плану руководства лиги, матчи чемпионата Испании должны быть возобновлены в июне.

Приоритетной датой для потенциального возобновления матчей Примеры называется 6 июня. До 2021 года игры испанского первенства будут проходить без зрителей на стадионах.