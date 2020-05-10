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Реал может сократить зарплаты футболистам на 30% в следующем сезоне

Реал может сократить зарплаты футболистам на 30% в следующем сезоне
12:17 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Вызванный пандемией коронавируса кризис вынуждает топ-клубы идти на крайние шаги.

Руководство мадридского Реала рассматривает возможность снижения зарплат для игроков и руководителей команды в следующем сезоне на 30%.

Возможность этого снижения зарплат будет идти отдельно от тех 10%, которые игроки потеряют в нынешнем сезоне.

При этом, сокращение выплат не коснется членов обслуживающего персонала клуба, которых насчитывается порядка 800 человек.

Крупные клубы более уязвимы из-за пандемии коронавируса, ведь продажа билетов и продуктов фан-шопа составляет огромную часть их доходов. В Испании решили играть без зрителей до 2021 года.

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Реал вернется к тренировкам на своей базе в понедельник. Сезон может быть возобновлен 20 июня, мадридский клуб находится на втором месте таблицы.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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