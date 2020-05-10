Бетао: Переезд в Украину - непростая ситуация

Новости спорта:Легионер в Киеве не обращал внимания на культурные различия, холод, новый язык.

Экс-защитник киевского "Динамо" Бетао рассказал, почему бразильцам сложно адаптироваться в Украине.

- Переезд в Украину - непростая ситуация. По сравнению с Бразилией в Украине все абсолютно иначе. Первый сложный момент, с которым сталкиваются футболисты, - это разные языки, разные алфавиты. Жизнь, культура и футбол - все другое.

Когда я ехал в Украину, думал только о том, что останусь там на пять лет. Я не обращал внимания на культурные различия, холод, новый язык, не жаловался, что мне что-то не нравится, а хотел играть в футбол. Понимал, что хочу играть за “Динамо”, выступать в Лиге чемпионов, побеждать в чемпионате Украины, претендовать на победу в Лиге Европы.

Многие бразильцы приезжают в Украину и ожидают тех же условий, такой же жизни, тепла и пляжей, как в Бразилии. Так нельзя, так не получится. Нужно адаптироваться в стране.

- Правда, что вас звали в одесский “Черноморец” в 2014 году?

- Да, мне позвонил, кажется, директор “Черноморца” и предложил играть в их команде. Я поблагодарил за интерес и отказался. Думаю, что на тот момент это был не лучший вариант для меня.