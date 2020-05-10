Кассано назвал справедливую цену за Икарди

Новости спорта:Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано уверен, что коронавирус не повлияет на стоимость Мауро Икарди.

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано высказался о будущем игрока Интера Мауро Икарди, который в нынешнем сезоне выступал на правах аренды за ПСЖ. Парижане имеют право выкупить аргентинца в летнее трансферное окно, но пока неизвестно, готов ли сам Икарди продолжить выступать в Лиге 1.

"Я точно знаю, что Икарди не останется в Интере. Его там не ждут, поэтому он больше не наденет футболку "нерадзурри", даже если вернется из аренды в ПСЖ. d. Это справедливая цена за игрока такого уровня".

"Трансферная стоимость Икарди останется неизменной, а учитывая ситуацию с коронавирусом, я не знаю, какой клуб будет готов делать такие инвестиции", — заявил Кассано в прямом эфире Instagram.

Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует попросить Интер продлить аренду Мауро Икарди. Кроме того, парижский гранд может включить в сделку по аргентинцу Юлиана Дракслера.