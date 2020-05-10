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В Серии А набирает обороты конфликт с выплатой части денег за трансляции

В Серии А набирает обороты конфликт с выплатой части денег за трансляции
12:58 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Клубы Серии А могут лишиться солидной части доходов.

Телекомпания Sky Sport Italia уведомила Серию А, что не будет выплачивать лиге заключительный транш за продажу телеправ в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее с аналогичным заявлением выступил стриминговый сервис DAZN, транслирующий по 3 матча Серии А по выходным.

Лига уже начала переговоры с вещателями, которые, возможно, согласятся снизить сумму транша или разбить его на части. Однако клубы Серии А категорически против таких вариантов. Экстренное собрание Серии А по этому вопросу запланировано на следующую неделю.

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Ожидается, что текущая ситуация повлияет на переговоры лиги с вещателями по поводу нового пакета телеправ с 2021 по 2024 год.

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Sky Italia.
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