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Реал ожидает от Арсенала решение по Обамеянгу

Реал ожидает от Арсенала решение по Обамеянгу
14:12 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Габонец летом может осуществить свою мечту.

"Реал" сделал запрос "Арсеналу" по поводу доступности форварда Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Daily Mirror.

В июле следующего года контракт Обамеянга с "канонирами" истекает. При этом габонец чётко дал понять, что не намерен продлевать текущую сделку. Таким образом, "Арсенал" должен решить, продать Пьер-Эмерика в ближайшее трансферное окно или сохранить его с риском лишиться через год безо всякой компенсации.

"Реал" попросил "Арсенал" дать ответ по поводу Обамеянга до 15 июня. При этом "сливочные" готовы включить в сделку Дани Себальоса, выступающего на "Эмирейтс" на правах аренды из мадридского клуба.

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Ранее Обемеянг заявил, что всегда мечтал выступать за "Реал".

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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