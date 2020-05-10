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В клубе АПЛ уже у третьего футболиста был обнаружен коронавирус

В клубе АПЛ уже у третьего футболиста был обнаружен коронавирус
15:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Информацию подтвердил исполнительный директор клуба Пол Барбер.

Несмотря на строгое соблюдение всех карантинных мер тест на коронавирус еще одного игрока Брайтона дал положительный результат — сообщает Sky Sports.

"К сожалению, несмотря на все меры предосторожности, в субботу, 9 мая, у нас заболел третий футболист, – подтвердил информацию исполнительный директор Брайтона Пол Барбер. – Поскольку он не имел тесных контактов с другими игроками, надеемся, что остальные тесты будут отрицательными".

Первый игрок и три работника клуба оказались инфицированы еще в марте.

Брайтон выступал против доигровки первенства АПЛ на нейтральных полях, желая проводить домашние поединки на своем стадионе, пусть и без зрителей. Однако теперь шансы на то, что руководство Премьер-лиги пойдет навстречу «чайкам», наверняка снизятся.

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Сам факт нового заражения вряд ли повлияет на решение доиграть сезон. По крайней мере, три новых заболевших в Кельне и два в Динамо Дрезден пока не заставили первую и вторую Бундеслиги перенести возобновление чемпионата, запланированное на 16 мая. А английские футбольные чиновники во многом следуют примеру своих немецких коллег.

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Футбол, ФК Брайтон, Новости футбола, Пол Барбер.
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