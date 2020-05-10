Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Третий бой Фьюри - Уайлдер может состояться в Азии
Третий бой Фьюри - Уайлдер может состояться в Азии
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
Борец Грицай объяснил, почему вызвал на бой без правил Усика
Борец Грицай объяснил, почему вызвал на бой без правил Усика

Стали известны сроки восстановления Умтити

Стали известны сроки восстановления Умтити
15:37 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Француза преследуют травмы.

Защитник Барселоны Самюэль Умтити, получивший травму во время вчерашнего индивидуального занятия, пропустит 2-3 недели.

Француз частично разорвал одну из мышц правой голени, в связи с чем пока не будет заниматься на базе команды. Тренировки для каталонцев возобновились лишь позавчера.

Напомним, что Барселона готова продать Умтити в ближайшее трансферное окно за 50 миллионов евро. Сам защитник намерен продолжить выступления в каталонском клубе.

Динамо готово продать полузащитника в Трабзонспор

В нынешнем сезоне 26-летний Умтити провел 16 матчей за Барселону, не отличившись результативными действиями. Защитник пропустил часть кампании из-за серии травм.

Барселона возглавляет чемпионат Испании, опережая Реал на два очка. Ла Лига рассматривает три даты возобновления первенства: 12, 19 или 26 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Травма, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Самюэль Умтити.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нганну забил Розенструйка: видео тяжелого нокаута (Видео)
02 Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи. Видео боя
03 Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
04 UFC 249: Фергюсона доставили в больницу
05 Президент Спортинга рад, что продал Фернандеша до приостановки сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь