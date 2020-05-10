Стали известны сроки восстановления Умтити

Новости спорта:Француза преследуют травмы.

Защитник Барселоны Самюэль Умтити, получивший травму во время вчерашнего индивидуального занятия, пропустит 2-3 недели.

Француз частично разорвал одну из мышц правой голени, в связи с чем пока не будет заниматься на базе команды. Тренировки для каталонцев возобновились лишь позавчера.

Напомним, что Барселона готова продать Умтити в ближайшее трансферное окно за 50 миллионов евро. Сам защитник намерен продолжить выступления в каталонском клубе.

В нынешнем сезоне 26-летний Умтити провел 16 матчей за Барселону, не отличившись результативными действиями. Защитник пропустил часть кампании из-за серии травм.

Барселона возглавляет чемпионат Испании, опережая Реал на два очка. Ла Лига рассматривает три даты возобновления первенства: 12, 19 или 26 июня.