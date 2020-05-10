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Манчестер Сити нацелился на 17-летнего полузащитника ПСЖ

Манчестер Сити нацелился на 17-летнего полузащитника ПСЖ
16:16 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Горожане готовы подписать игрока уже в ближайшее трансферное окно.

Юный хавбек академии ПСЖ Эдуард Мишу, которому всего 17 лет, заинтересовал представителей Манчестер Сити.

Горожане в ближайшее трансферное окно попытаются выкупить оставшийся год контракта Мишу с ПСЖ. Если это сделать не удастся, Манчестер Сити попытается подписать игрока через год как свободного агента.

Однако, помимо Манчестер Сити, за юным талантом пристальном следят и другие команды из Англии, Испании и Италии.

Эдуард Мишу — игрок сборной Франции до 17 лет, который до досрочного завершения чемпионата Франции выступал за команду ПСЖ U-19. В его активе за юношескую команду своей страны 3 матча.

Президент Спортинга рад, что продал Фернандеша до приостановки сезона

Манчестер Сити находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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ФК Манчестер Сити, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Эдуард Мишу.
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