Новости спорта:25 мая УЕФА рассмотрит планы национальных федераций по завершению сезона 2019/20.

Лион призывает пересмотреть решение о досрочном завершении Лиги 1. В клубе считают, что это текущее положение серьезно ударит по всему французскому футболу.

Лион отмечает опыт других европейских лиг, где разработаны медицинские протоколы, позволяющие возобновить соревнования. В заявлении клуб напоминает, что совокупные потери всего французского футбола достигнут 900 миллионов евро и отбросит чемпионат назад по сравнению с конкурентами в Европе. Лион отмечает, что многие клубы окажутся на грани банкротства.

В клубе напомнили, что УЕФА рассмотрит финальные планы национальных федераций п завершению сезона 2019/20 25 мая. До этого момента существует возможность пересмотреть решение, считают в Лионе.

Ранее президент Лиона Жан-Мишель Ола сообщил, что клуб подал два судебных иска в адрес Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) из-за досрочного завершения Лиги 1. Первый иск касается решения досрочного завершения сезона, а второй — его итогов. Лион не смог попасть в еврокубки, а согласно одному из исков, попытается добиться пересмотра протоколов безопасности и возобновления сезона.

Напомним, Совет директоров LFP принял решение о досрочном завершении сезона-2019/20 Лиги 1 и Лиги 2 в связи с пандемией коронавируса. Места в итоговой турнирной таблице Лиги 1 распределились в соответствии с критерием классификации. Чемпионом был признан ПСЖ, а Лион оказался на седьмой позиции.