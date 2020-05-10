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У двух игроков дрезденского "Динамо" обнаружили коронавирус: команда ушла на карантин

У двух игроков дрезденского "Динамо" обнаружили коронавирус: команда ушла на карантин
19:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Динамо" (Дрезден) ушел на карантин из-за коронавируса у двух игроков.

Клуб второй Бундеслиги не сможет сыграть против "Ганновера" в первом туре после возобновления сезона.

Футболисты и тренерский штаб "Динамо" (Дрезден) прошли третью серию тестирования на коронавирус. По итогам тестов COVID-19 диагностировали у двух игроков клуба второй Бундеслиги, сообщает официальный сайт клуба.

Имена футболистов не уточняются. Сообщается, что болезнь проходит без симптомов. В начале мая положительный тест на коронавирус сдал еще один игрок "Динамо".

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Руководство "Динамо" решило отправить всю команду на двухнедельный карантин. Клуб уже сообщил, что не сможет сыграть гостевой матч 26-го тура второй Бундеслиги против "Ганновера", который запланирован на 17 мая.

Первая и вторая Бундеслиги должны возобновиться 16 мая. Чемпионат в Германии приостановили в начале марта в связи с пандемией коронавируса.

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Все по теме:

Бундеслига, Футбол, ФК Динамо (Дрезден), Коронавирус, Covid-19.
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