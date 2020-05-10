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"Динамо" и "Шахтер" еще не рассчитались за переходы Че Че и Витао

"Динамо" и "Шахтер" еще не рассчитались за переходы Че Че и Витао
19:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Динамо" и "Шахтер" должны деньги "Палмейрасу" за трансферы.

Украинские клубы не рассчитались за переходы Че Че и Витао.

Бразильский клуб "Палмейрас" ожидает выплат от "Динамо" и "Шахтера" за трансферы Че Че и Витао, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "Динамо" еще предстоит выполнить последний платеж в размере 950 000 евро. Ранее сообщалось, что бразильский клуб позволил "Динамо" отсрочить платеж на вторую половину года из-за коронавируса.

Также "Шахтер" еще не выплатил "Палмейрасу" полную сумму трансфера защитника Витао. "Горняки" должны еще 715 000 евро. По срокам погашения источник не сообщает.

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Че Че перешел в "Динамо" летом 2018-го. По данным Transfermarkt, трансфер обошелся киевлянам в 4,8 млн евро, сумму выплачивают несколькими частями. Сейчас Че Че выступает за "Сан-Паулу".

Витао перешел в "Шахтер" в летнее трансферное окно 2019 года. За первую команду в официальных матчах еще не дебютировал.

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Напомним, по предварительному плану УПЛ, чемпионат должен возобновиться 30 мая. После 23-х туров чемпионата Украины лидирует "Шахтер". Его преимущество над "Зарей", идущей на втором месте, составляет 13 очков. "Динамо" на третьей позиции, уступая луганчанам по личным встречам.

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ФК Динамо К, Шахтер, Че Че, Палмейрас, Витао.
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