"Динамо" и "Шахтер" еще не рассчитались за переходы Че Че и Витао

Новости спорта:"Динамо" и "Шахтер" должны деньги "Палмейрасу" за трансферы.

Украинские клубы не рассчитались за переходы Че Че и Витао.

Бразильский клуб "Палмейрас" ожидает выплат от "Динамо" и "Шахтера" за трансферы Че Че и Витао, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "Динамо" еще предстоит выполнить последний платеж в размере 950 000 евро. Ранее сообщалось, что бразильский клуб позволил "Динамо" отсрочить платеж на вторую половину года из-за коронавируса.

Также "Шахтер" еще не выплатил "Палмейрасу" полную сумму трансфера защитника Витао. "Горняки" должны еще 715 000 евро. По срокам погашения источник не сообщает.

Че Че перешел в "Динамо" летом 2018-го. По данным Transfermarkt, трансфер обошелся киевлянам в 4,8 млн евро, сумму выплачивают несколькими частями. Сейчас Че Че выступает за "Сан-Паулу".

Витао перешел в "Шахтер" в летнее трансферное окно 2019 года. За первую команду в официальных матчах еще не дебютировал.

Напомним, по предварительному плану УПЛ, чемпионат должен возобновиться 30 мая. После 23-х туров чемпионата Украины лидирует "Шахтер". Его преимущество над "Зарей", идущей на втором месте, составляет 13 очков. "Динамо" на третьей позиции, уступая луганчанам по личным встречам.