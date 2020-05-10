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Лига 1: кто стал лучшим нападающим чемпионата Франции в XXI веке

Лига 1: кто стал лучшим нападающим чемпионата Франции в XXI веке
20:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Дрогба - лучший нападающий чемпионата Франции по футболу в XXI веке.

Экс-форвард "Пари Сен-Жермен" швед Златан Ибрагимович уступил ивуарийцу Дидье Дрогба в опросе Лиги 1 за звание лучшего нападающего чемпионата Франции по футболу в XXI веке.

Об этом в сообщается на странице Лиги 1 в Twitter.

В полуфинале зрительского голосования Дрогба превзошел португальца Педро Паулету, Ибрагимович - бывшего партнера по команде уругвайца Эдинсона Кавани.

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Дрогба во Франции играл за "Ле Ман", "Генгам" и "Марсель". В Лиге 1 на его счету 174 матча, в которых забил 69 мячей и сделал 9 результативных передач.

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Футбол, Лига 1, Дидье Дрогба.
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