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Клопп о Джеррарде: Обидно, что он так и не смог поиграть в моей команде

Клопп о Джеррарде: Обидно, что он так и не смог поиграть в моей команде
20:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Клопп назвал игрока, которого хотел бы видеть в сегодняшнем Ливерпуле.

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп признался, что хотел бы видеть в нынешнем составе Ливерпуля Стивена Джеррарда.

Специалист высоко отозвался о футболисте.

"Мой ответ - Стивен Джеррард. Это очень просто. Обидно, что он так и не смог поиграть в моей команде. Как по мне, ему бы пришлось бороться за попадание в основной состав моей команды.

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С того момента, как он завершил карьеру, мы встречались около семи раз. И все разы во время карантина. Я гуляю с собакой, он прогуливается с семьей. Но всегда приятно видеть его. Смешно и то, что до карантина мы не виделись ни разу", - цитирует Клоппа Daily Mail с ссылкой на BT Sport .

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Стивен Джеррард, Футбол, Ливерпуль, Юрген Клопп.
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