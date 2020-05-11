Вот вам и карантин: игрок Вольфсбурга получил перелом лица на тренировке

Новости спорта:Футболист "Вольфсбурга" получил серьезную травму на тренировке.

Хавбек немецкой футбольной команды "Вольфсбург" Янник Герхардт получил травму во время субботней тренировки команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок сломал скуловую кость во время двустороннего матча.

Футболист сразу же был госпитализирован для детального обследования.

Сроки восстановления 26-летнего Герхардта пока неизвестны. Есть вероятность, что он сможет играть лишь в специальной защитной маске.

Напомним, "Вольфсбург" – соперник донецкого "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче соперников украинский клуб победил в гостях - 2:1.