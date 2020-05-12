УЕФА оставляет еврокубковую квалификацию

Новости спорта:УЕФА не откажется от еврокубковой квалификации в следующем сезоне.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на слухи о рассмотрении возможности сокращения или полной отмены квалификационного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне.

УЕФА в своем заявлении, в частности, отметил, что организация никогда не планировала лишать чемпионов права пробиться в групповой этап через квалификацию. Об этом сообщает Sport Arena.

"УЕФА никогда не думал лишать чемпионов права пробиться в групповой этап через квалификацию. Союз хотел бы уточнить, что просто отслеживает развитие ситуации и влияние пандемии на формат отборочных соревнований клубных турниров. Никакого особого варианта квалификации на следующий сезон еврокубков не разработано", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в УЕФА рассчитывают завершить нынешний сезон в Лиге чемпионов и Лиге Европы до конца августа. Турниры возобновятся после того, как завершатся внутренние чемпионаты. Игры еврокубков могут проходить из одного, а не двух матчей, рассматриваются также варианты с поединками на нейтральных полях.

Ожидается, что окончательное решение о формате будущего еврокубкового сезона примут на Исполкоме УЕФА, который состоится 27 мая.