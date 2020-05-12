Форвард Реала едва выжил, упав со стены дома

Новости спорта:Сербский нападающий Лука Йович случайно попал в серьезные неприятности.

Появились новые подробности о травме Луки Йовича, сербского форварда мадридского «Реала». Оказывается, травма была получена совсем не во время индивидуальной тренировки, как сообщалось ранее.

Серб упал со стены дома во время своего пребывания в Белграде. Йович сломал пяточную кость правой ноги, и на восстановление ему понадобится не менее трех месяцев.

Источник, близкий к футболисту, рассказал сербской прессе: «Он был реально ранен, он едва выжил! Он упал со стены, я не знаю, как вам это объяснить. Даже не очень понимаю, как ему это удалось. По сути, все произошло случайно».

Бывший врач «Атлетико» Хосе Гонсалес пояснил: «Кость, которую сломал Йович, поддерживает весь вес тела и довольно устойчива к внешним воздействиям. В подавляющем большинстве случаев перелом возникает из-за очень сильной травмы или падения с большой высоты. Лечение изначально сводится к отдыху и физиотерапии. Если период реабилитации пойдет по плану, станет известно, как долго будет продолжаться восстановление».