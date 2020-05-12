Вечерний кент: Алиев создает новый канал в YouTube

Новости спорта:На этом канале Алиев будет чаще выходить в YouTube.

Бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев объявил о создании нового YouTube-канала.

«Кенты, у меня будет ещё один канал. Я создаю новый канал. Называться он будет «Вечерний кент», как в России есть «Вечерний Ургант».

На этом канале я буду чаще выходить в YouTube. Будем общаться там. Из «Инстаграма» я чуть-чуть ухожу, но всё равно буду туда заходить. Все стримы будут именно на «Вечернем кенте», — сказал Алиев во время стрима на YouTube-канале «Кент».

Алиев завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал «Интер» из посёлка Боярка Киевской области. В составе киевского «Динамо» он дважды стал чемпионом Украины и один раз выиграл Кубок страны.