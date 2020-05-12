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Павелко заплатил ФИФА штраф

Павелко заплатил ФИФА штраф
11:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Хорват произнес "Слава Украине" после победы над Россией.

Президент УАФ Андрей Павелко заплатил ФИФА штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков за поддержку хорвата Домагоя Виды.

ФИФА выписала штраф президенту УАФ за публичное возражение против решения ФИФА предупредить игрока за видео во время чемпионата мира-2018 в России. Напомним, после победы над сборной России Домагой Вида записал видео с фразой «Слава Украине».

«(Андрей Павелко) согласился заплатить штраф в размере 10 000 швейцарских франков ($ 10 300) за его поведение, и это единственный предмет подписанного с ним соглашения о признании вины. Ни один из этих фактов не имеет отношения к другим вопросам, которые могли или могли расследоваться полицейскими властями и/или футбольными руководящими органами в связи с деятельностью г-на Павелко в качестве футбольного чиновника», — цитирует ФИФА издание Washington Post.

Отметим, что несколько дней назад швейцарское издание L’illustré выпустило статью, в которой утверждало, что штраф связан с делом о хищении средств УЕФА.

Напомним, ранее ФИФА сообщала, что направила Виде предупреждение за видео, в котором он произнес «Слава Украине», а его экс-партнер по Динамо и сборной Огнен Вукоевич посвятил эту победу киевской команде и Украине.

Сам Вида отметил, что его высказывание не имело политического подтекста, а лишь было шуткой, адресованной бывшим партнерам по Динамо.

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Утверждалось, что ФИФА может оштрафовать или даже дисквалифицировать центрбека, поскольку любые проявления дискриминации или политической позиции футболистам запрещены.

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Чемпионат Украины, Андрей Павелко, ФФУ, УПЛ, УАФ.
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