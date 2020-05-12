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ФИФА расследует выделение УАФ 4 миллионов евро

ФИФА расследует выделение УАФ 4 миллионов евро
12:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сумма была перечислена в 2017 году.

ФИФА расследует выделение Украинской ассоциации футбола 4 миллионов евро, перечисленных в 2017 году.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на Associated Press.

Комитет этики ФИФА открыл дело на основании статьи швейцарского издания L’illustré. Несколько дней назад журналист данного издания Арно Беда опубликовал ответ Андрея Павелко в адрес комитета этики ФИФА. Данная переписка происходила в сентябре-октябре 2019 года.

Среди прочего, президент УАФ ответил на вопросы комитета этики ФИФА относительно выделения украинской федерации 4 миллионов евро со стороны УЕФА.

Андрей Павелко ответил ФИФА, что в 2017 году УАФ получила от УЕФА авансовый платеж за ТВ-права в размере 4 миллиона евро.

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Также источник сообщает, что президент УАФ ответил на обвинение в том, что расходовал средства УЕФА на строительство тренировочного центра. По словам Павелко, 4,5 миллионов евро, выделенные УЕФА на базу, не были потрачены и находятся на счетах федерации в трех разных банках, а строительство не производилось из-за проблем с земельным участком.

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ФИФА, Андрей Павелко, ФФУ, Футбол, УАФ.
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