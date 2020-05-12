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Как украинские клубы выходят из карантина

Как украинские клубы выходят из карантина
12:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: fcmariupol.com

Новости спорта:Главный тренер футбольного клуба "Мариуполь" Александр Бабич рассказал о деталях выхода команды из карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Александр Бабич в эфире программы телеканалов "Футбол 1/2/3", в частности, отметил, что команда планирует 13 мая пройти ПЦР-тестирование.

"Могу сказать, что все очень соскучились по футболу и тренировкам. Сказать, что карантин пошел на пользу, мы не можем. Но к этому смягчению карантина мы подошли профессионально. Мы планируем 13 мая взять тесты ПЦР. До этого времени и пока не придут результаты мы еще не можем тренироваться большими группами. У нас есть три натуральных поля, и мы можем одновременно тренировать 12 человек.

Уже расписан план работы, форсировать его мы не будем, поскольку очень беспокоимся за здоровье игроков. Мы реально не можем оценить состояние наших футболистов, только в течение 2-3 дней сможем это сделать и откорректировать программу", - сказал Бабич.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса с середины марта в Украине приостановили все футбольные соревнования. Согласно предварительному плану УПЛ, чемпионат должен возобновиться 30 мая. У команд есть 2,5 недели для тренировок.

Наставник мариупольской команды считает, что это очень малый срок для полноценного восстановления физической формы футболистов.

"...Ждать зрелищного футбола с первого тура нереально. Думаю, с 25-26 тура команды войдут в игру, будут скорости и работа с мячом. Мы понимаем, что футболисты уже набегались как марафонцы. Сейчас должны дать им игровую практику в контрольных играх. Надо войти в чемпионат и за две недели это сделать нереально.

Мы начинаем с двух выездов: с "Карпатами" во Львове и "Олимпиком" в Киеве. Потом игры дома. Мы уже представляем себе график, но еще не знаем, как будем добираться, запустят ли железную дорогу. Если примут решение доигрывать в одном городе, проблем станет еще больше. Это касается тренировочных процессов и восстановления", - отметил Бабич.

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Как сообщалось, УПЛ и ПФЛ начали рассылать клубам рекомендации по возобновлению тренировок. Клубам необходимо придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мероприятий.

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УПЛ, Карантин, ФК Мариуполь, Александр Бабич.
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