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Самые эффективные форварды Лиги чемпионов: Шевченко - в топ-15

Самые эффективные форварды Лиги чемпионов: Шевченко - в топ-15
13:04 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:На счету украинца 100 матчей и 48 голов в самом престижном клубном турнире Европы.

Авторитетный портал GiveMeSport опубликовал список лучших игроков в истории Лиги чемпионов по соотношению голов и проведенных матчей.

На 12-м месте оказался бывший нападающий Динамо, Милана и Челси Андрей Шевченко. Украинец провел в рамках Лиги чемпионов 100 матчей, в которых забил 48 мячей. Его коэффициент эффективности составляет 0,48 гола за игру.

Первую строчку занял нападающий Барселоны Лионель Месси, на втором месте оказался форвард Реала Руд ван Нистелрой, а на третьем - Криштиану Роналду из Ювентуса.

1. Лионель Месси (141 матч, 114 голов, 0,81)

2. Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77)

3. Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76)

4. Роберт Левандовски (86 матч, 64 мяча, 0,74)

5. Неймар (57 матч, 35 голов, 0,61)

6. Филиппо Индзаги (81 матч, 46 мячей, 0,57)

7. Эдинсон Кавани (62 игры, 35 голов, 0,56)

8. Серхио Агуэро (71 матч, 39 голов, 0,55)

9. Карим Бензема (119 матчей, 64 мяча, 0,54)

10. Рауль (142 игры, 71 гол, 0,50)...

… 12. Андрей Шевченко (100 матчей, 48 голов, 0,48)

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Ранее сообщалось, что Шевченко занял седьмое место в рейтинге худших трансферов в истории АПЛ.

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Андрей Шевченко, Криштиану Роналду, Лионель Месси.
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