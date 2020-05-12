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Экс-игрок Динамо: С Милевским гуляли в клубе, который стартовал в 7 утра

Экс-игрок Динамо: С Милевским гуляли в клубе, который стартовал в 7 утра
13:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бывший футболист «Динамо» рассказал о киевских вечеринках.

35-летний экс-игрок киевского «Динамо» Милош Нинкович рассказал о вечеринках, которые он посещал, будучи игроком украинского клуба.

«Каждая вечеринка была очень хорошей, очень специальной. Никогда не забуду… Всегда, когда мы собирались гулять, у нас был ресторан «Казбек». Очень хороший ресторан. Мы там собрались часов в 8 вечера, а потом в ночной клуб примерно до 5-6 утра. Я собирался ехать домой. А Тема (Артем Милевский — прим. ред.) звал гулять дальше. Я ему — куда дальше, 5-6 часов утра?! Он сказал, что покажет один клуб…

Мы приехали туда в 7 часов утра. Я спрашиваю его, что это за клуб, раз никого нет? Он сказал, что еще рано, сейчас все будут. Примерно в 7:30 начали приезжать люди, забито было полностью. Я был шокирован. Я никогда не был в клубе, который начинался в 7 утра. Но Тема все знал. Побыли там еще час-полтора — и сразу на базу. Часа два поспали. Поэтому и давление было», — рассказал Нинкович.

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Контракт Милоша Нинковича принадлежал «Динамо» с 2004-го по 2013-й годы.

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Артем Милевский, Милош Нинкович, ФК Динамо (Киев).
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