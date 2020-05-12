Первая лига: большинство клубов уже хотят завершить сезон

Новости спорта:Но некоторые команде все же намерены возобновить тренировки.

По информации источника, большинство клубов Первой лиги выступают против доигрывания турнира и хотят завершить чемпионат досрочно. Сообщается, что о досрочном завершении сезона размышляют и клубы, которые входят в верхнюю шестерку турнирной таблицы.

Нужно отметить, что ряд клубов, среди которых «Волынь», «Агробизнес» и «Металлист 1925» планируют возобновить тренировки в ближайшее время.

Изначально планировалось, что сезон в Первой и Второй лагах возобновится 2 июня и завершится 25-26 июля.

Ранее мы сообщали о том, что два клуба Второй лиги – «Нива» Тернополь и «Кристалл» Херсон сообщили о решении сняться с чемпионата.