Хамес Родригес переходит из Реала в Атлетико

Новости спорта:Вероятность - 80%.

Полузащитник Реал Мадрид Хамес Родригес близок к трансферу в мадридский Атлетико.

Об этом сообщает испанское издание AS.

Издание ссылается на информацию колумбийского журналиста Хавьера Эрнандеса Боннета, который заявил о том, что переговоры между Реалом и Атлетико находятся в продвинутой стадии, и вероятность трансфера Хамеса составляет 80%.

В матчах Примеры Хамес Родригес по разным причинам не выходил на поле с октября минувшего года. Всего в нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил гол и отдал 2 результативных передачи.

Сообщалось, что на Бернабеу намерены летом продать до пяти игроков. Тогда Хамес назывался одним из главных претендентов на смену прописки.

На сегодняшний день в таблице испанского чемпионата Реал на два очка отстает от лидирующей Барселоны.