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Михайличенко: Прошла очень эмоциональная тренировка Динамо

Михайличенко: Прошла очень эмоциональная тренировка Динамо
15:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новости спорта:Михайличенко прокомментировал выход команды из карантина и первую полноценную тренировку.

Главный тренер футболистов киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал выход команды из карантина и первую полноценную тренировку.

12 мая динамовцы собрались на клубной базе и впервые почти за два месяца провели общекомандное занятие, сообщает пресс-служба столичного клуба.

"Безусловно, сегодня прошла очень эмоциональная тренировка. Ребята были очень рады тому, что они собрались вместе и провели нормальное занятие. Все прошло в положительном ключе, можно сказать, что празднично, но это лишь первый шаг. В "Динамо" серьезно относятся к соблюдению безопасности, перед работой проверяют состояние здоровья футболистов, температурный режим, и только после этого мы приступаем к тренировке. Все довольны, что вернулись к полноценной работе. Следующие дни покажут, кто и как готов. Я не сомневаюсь, что футболисты индивидуально выполняли весь объем предложенной работы, но индивидуальная работа кардинально отличается от коллективной. Будем работать над восстановлением командных связей, которые, наверно, были утеряны за это время", - отметил тренер.

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Он также рассказал о ближайших планах команды.

"У нас есть четкий план дальнейшей работы. Уже на этой неделе мы готовы провести двухразовые тренировки, но все будет зависеть от состояния футболистов. В зависимости от того, как они готовы, мы будем вносить коррективы в программу работы. В наших планах также двусторонние матчи, контрольные поединки с другими командами. Но тут пока идут переговоры, необходимо учесть ряд нюансов, в данном направлении на сегодняшний день конкретики нет... Как главный тренер, я приму любое решение по датам и месту оставшихся официальных поединков. Возможно, для нас было бы оптимально доиграть сезон в Киеве. Но у других клубов может быть иное мнение, необходимо находить общее решение. В сложившейся ситуации очень важно прислушиваться друг к другу и найти вариант, который бы подошел всем командам", - заявил Михайличенко.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Алексей Михайличенко, ФК Динамо (Киев).
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