Жерар Пике: Сложно будет провести Кубок Дэвиса без болельщиков

Новости спорта:Финальный турнир должен пройти в Мадриде в ноябре.

Президент инвестиционной группы «Космос» защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал процесс подготовки финального турнира Кубка Дэвиса. Группа владеет правами на проведение главного командного теннисного турнира.

«Я немного пессимистичен, сложно будет провести Кубок Дэвиса без болельщиков. Существует много неопределенности», — сказал Пике.

«Мы слушаем указания Министерства спорта и Правительства Испании. В ближайшие несколько недель должно появиться больше ясности в этом вопросе. Сейчас мы даже не можем проверить спортивные объекты, насколько они готовы».

Финальный турнир Кубка Дэвиса 2020 года должен пройти в Мадриде в ноябре. В прошлом году победителем стала сборная Испании.

На сегодняшний день теннисный сезон остановлен до 13 июля. Вынужденную паузу из-за пандемии COVID-19 могут продлить до 3 августа. Решение о проведении части турниров планируют принять до 15 мая.