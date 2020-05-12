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Китайский клуб Мораеса и Жадсона расформировали

Китайский клуб Мораеса и Жадсона расформировали
15:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Долги Тяньцзиня составляли порядка 150 миллионов долларов.

Китайский клуб Тяньцзинь Тяньхай снялся с предстоящего розыгрыша Суперлиги. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, в понедельник, 11 мая, клуб признал себя банкротом. Долги Тяньцзиня составляли порядка 150 миллионов долларов. В высшем дивизионе команду заменит Шеньчжень.

Напомним, что Тяньцзинь был основан в 2006 году. За эту команду в свое время выступали экс-полузащитник Шахтера Жадсон и нападающий "горняков" Жуниор Мораес. Также в составе клуба играли такие футболисты, как бывший нападающий Милана Алешандре Пато и хавбек дортмундской Боруссии Аксель Витсель.

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В прошлом сезоне Тяньцзинь Тяньхай занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Китая.

Ранее сообщалось, что о банкротстве объявил бельгийский Локерен.

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Китай, ФК Шахтер, Сборная Бразилии, Карантин, Жадсон.
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