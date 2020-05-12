Команды Второй лиги могут не доиграть сезон

Новости спорта:Причина - отсутствия у клубов средств на выполнение медицинского протокола.

Клубы "Нива" (Тернополь) и "Кристалл" (Херсон) могут отказаться от дальнейшего участия в оставшихся матчах Второй второй лиги чемпионата Украины по футболу.

Причина - отсутствия у клубов средств на выполнение медицинского протокола, сообщает Sport Arena.

Кроме того, около 80 процентов клубов третьего по силе дивизиона Украины не смогут обеспечить выполнение такого протокола. В связи с этим есть риск, что чемпионат Второй лиги не будет доигран.

Пока неясно, как в таком случае будут распределяться итоговые места в таблице, определяться клубы, которые выйдут в Первую лигу, и будут ли команды лишены профессионального статуса.