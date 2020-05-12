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Президент СК Днепр-1: С начала карантина мы ввели военное положение

Президент СК Днепр-1: С начала карантина мы ввели военное положение
16:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Клуб готовится к возобновлению сезона УПЛ.

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза рассказал, как клуб боролся с пандемией коронавируса.

"Был два дня назад на Днепр-Арене и могу сказать, что состояние газона на ней отличное. Что касается Днепра-1, то мы имеем сегодня прекрасную базу. С начала карантина мы, по сути, ввели военное положение на территории базы: закрыли всех с семьями, ограничили общение и выход из базы.

Мы смогли проконтролировать передвижения всех людей, связанных с клубом. Команды U-21 и U-19 мы распустили, оставив лишь основную команду. Все игроки остались на базе и отнеслись с пониманием, мы все конфликты уладили. Тренерский штаб также на базе, а Дмитрий Михайленко - постоянный ее житель".

"На этой неделе члены клуба пройдут полное тестирование, а контроль состояния футболистов и работников мы вели и ведем ежедневно. Это было с начала карантина. Очень хотелось бы закончить этот чемпионат и начать новый. Пока не знаю, как мы будем действовать в случае заражения кого-то из игроков. Однако человеческая жизнь остается главной", - заявил Береза в интервью программе Великий футбол.

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Напомним, что в Украине ввели карантин и приостановили все спортивные турниры из-за пандемии коронавируса. На данный момент в стране зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения болезнью.

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УПЛ, Карантин, Юрий Береза, ФК Днепр-1.
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