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ФИФА соберется в онлайн-режиме

ФИФА соберется в онлайн-режиме
17:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Конгресс ФИФА пройдет в сентябре в онлайн-режиме.

Бюро Совета Международной федерации футбола (ФИФА) объявило о решении относительно сроков проведения чемпионатов мира среди девушек и 70-го Конгресса ФИФА.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Бюро Совета ФИФА приняло решение утвердить следующие новые даты турниров при условии дальнейшего мониторинга ситуации:

- чемпионат мира-2020 среди девушек WU-20 (Коста-Рика / Панама) - 20 января -6 февраля 2021 года (среди игроков, родившихся с 1 января 2000 года до 31 декабря 2004-го)

- чемпионат мира-2020 среди девушек WU-17 (Индия) - 17 февраля - 7 марта 2021 года (среди игроков, родившихся с 1 января 2003 года по 31 декабря 2005-го).

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70-й Конгресс ФИФА, который должен был состояться в Аддис-Абебе (Эфиопия), пройдет как онлайн-мероприятие 18 сентября нынешнего года.

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Конгресс, УЕФА, ФИФА, УАФ.
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