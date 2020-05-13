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Михайличенко: Уже на этой неделе мы готовы провести двухразовые тренировки

Михайличенко: Уже на этой неделе мы готовы провести двухразовые тренировки
04:56 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Динамо знает, как дальше строить тренировочный процесс.

Алексей Михайличенко рассказал, какие планы у киевской команды по восстановлению физических кондиций.

"У нас есть четкий план дальнейшей работы. Уже на этой неделе мы готовы провести двухразовые тренировки, но все будет зависеть от состояния футболистов. В зависимости от того, как они готовы, мы будем вносить коррективы в программу работы".

"В наших планах также двусторонние матчи, контрольные поединки с другими командами. Но тут пока идут переговоры, необходимо учесть ряд нюансов, в данном направлении на сегодняшний день конкретики нет".  

"Это проблема, да. Но эта проблема решаема, и это одно из направлений деятельности тренерского штаба. Это наша работа и в ближайшее время, в том числе, будем заниматься тем, чтобы привести состояние игроков к общему знаменателю".

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"Возможно, для нас было бы оптимально доиграть сезон в Киеве. Но у других клубов может быть иное мнение, необходимо находить общее решение. В сложившейся ситуации очень важно прислушиваться друг к другу и найти вариант, который бы подошел всем командам", — приводит слова Алексей Михайличенко официальный сайт Динамо. 

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ФК Динамо К, Футбол, Алексей Михайличенко.
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