Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Усик ответил на вызов борца Грицая
Усик ответил на вызов борца Грицая
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Дарио Срна в сборной лучших исполнителей штрафных ударов
Феттель покидает Феррари
Феттель покидает Феррари

Месси или Роналду: Клопп сделал свой выбор

Месси или Роналду: Клопп сделал свой выбор
07:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Юрген Клопп сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Для меня лучший Месси. Если бы я мог нарисовать идеального игрока, это был бы рост Роналду, он мог бы прыгать так высоко и бегать так быстро, как Криштиану. И в довершение всего, это его отношение, он абсолютно совершенен и профессионален, не может быть лучше. А с другой стороны, есть маленький Месси, который делает всё так легко. Он мне больше нравится как игрок на поле. Но Криштиану также невероятный футболист», — приводит слова Клоппа ESPN.

За свою тренерскую карьеру Клопп не тренировал ни Месси, ни Роналду.

Рафаилов о женских командах у клубов УПЛ: Это ужасный проект, это бред

Из-за пандемии коронавируса сезон английской Премьер-лиги был приостановлен. «Ливерпуль», в 29 матчах набрав 82 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, Лионель Месси, Юрген Клопп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Максимов остается в Ворскле еще на год
02 Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
03 Рафаилов о женских командах у клубов УПЛ: Это ужасный проект, это бред
04 Михайличенко: Уже на этой неделе мы готовы провести двухразовые тренировки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь